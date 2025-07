Gleich drei Feldbrände haben die Feuerwehren im Osten Sachsen-Anhalts am Freitagabend beschäftigt. Einige Hektar Getreide wurden durch die Flammen ruiniert.

Feldbrände an Landesgrenze

Zahlreiche Feuerwehrleute aus Sachsen rückten an. (Symbolbild)

Roitzsch - Bei mehreren Feldbränden im Osten Sachsen-Anhalts sind nach Polizeiangaben rund 20 Hektar Getreide zerstört worden. Bei einem Brand an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Sachsen waren bei Roitzsch rund 100 Feuerwehrkräfte allein aus Sachsen vor Ort, wie die Leitstelle mitteilte. Daneben waren auch noch mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Einsatz. Der Brand sei gegen 20.00 Uhr ausgebrochen, etwa zwei Stunden später seien die letzten Einsatzkräfte wieder zurückgekehrt.

Auch in Raguhn (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) geriet am Abend ein Getreidefeld in Brand. Dabei seien ebenfalls etwa acht Hektar Getreide zerstört worden, teilte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Weitere vier Hektar Getreide seien bei einem Brand im Bereich Cattau zerstört worden. Hier schätzt der Landwirt demnach den Schaden auf rund 7.000 Euro. In allen Fällen hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.