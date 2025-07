Im bevölkerungsreichsten Bundesland starten viele Schüler in die Sommerferien. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in Niedersachsen und Bremen. Das Sommerwetter bleibt jedoch vorerst aus.

Auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen kann es am Wochenende voll werden. (Symbolbild)

Hannover - Zum Start der Ferien in Nordrhein-Westfalen wird es auch auf den Straßen in Niedersachsen und Bremen voll. Besonders betroffen seien dabei die Autobahnen und Straßen in Richtung Küste, teilte der ADAC mit. Demnach werden die meisten Staus am Samstag- und Sonntagvormittag erwartet. Besondere Staugefahr sieht der ADAC in Niedersachsen auf der A1 zwischen Osnabrück und Hamburg, auf der A2 zwischen Hannover und Braunschweig und auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg.

Von einem Engpass geht der ADAC außerdem auf der A7 im Horster Dreieck aus. Dort ist eine Brücke seit dem Donnerstagnachmittag in Richtung Hamburg gesperrt. Bei Sanierungsarbeiten seien Schäden am Beton festgestellt worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Trübes Regenwetter erwartet

Richtig sommerliches Wetter erwartet die Urlauber in Niedersachsen und Bremen allerdings erst einmal nicht. Am Sonntag bleibt es überwiegend bewölkt und es kann immer wieder Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Nordosten Niedersachsens besteht aufgrund von heftigem Starkregen örtlich sogar Unwettergefahr. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad, auf den Inseln und im Harz bei 20 Grad. In der Nacht lassen die Schauer dann nach und es kühlt sich auf bis zu 13 Grad ab.

Am Montag bleibt es bewölkt und im Süden Niedersachsens wird es wieder regnerisch. Mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad im Binnenland und bis zu 21 Grad auf den Inseln wird es etwas wärmer.