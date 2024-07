Die Ostsee war für DDR-Bürger bis zum Fall der Grenzen im Herbst 1989 das Urlaubsziel Nummer eins. In den Sommermonaten war die „Küste“ quasi touristisches Ausnahmegebiet und in den Ferien oft komplett ausgebucht.

Ferien an der Ostsee

Rostock/Binz/Heringsdorf - Die Ostsee war für DDR-Bürger bis zum Fall der Grenzen im Herbst 1989 das Urlaubsziel Nummer eins. In den Sommermonaten war die „Küste“ quasi touristisches Ausnahmegebiet und in den Ferien oft komplett ausgebucht.

Und das, obwohl die Bewohner der beliebtesten Ostsee-Badeorte nahezu jeden überdachten Raum in Küstennähe zu einem Quartier für Urlauber umfunktioniert hatten. Selbst Dachböden, Garagen und ehemalige Hühnerställe sollen erfolgreich an sonnenhungrige Feriengäste vermietet worden sein.

Seebrücke in Ahlbeck (Insel Usedom)

Das HO-Restaurant auf der Seebrücke des Seebades Ahlbeck, aufgenommen 1971 (Foto: imago/Gerhard Leber)

Urlaubsplätze in Hotels und Ferienheimen waren Mangelware und wurden zumeist über den FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) vergeben. Dies oft auch nur nach langer Anmeldung oder an verdienstvolle Werktätige als Auszeichnung für besondere Leistungen im Arbeitskollektiv.

1973: Badespaß am Strand von Warnemünde

Sommer 1973: Eine Gruppe junger Mädchen vergnügt sich ausgelassen am Strand von Warnemünde. Foto: imago/Marco Bertram

Wer jedoch nicht zu diesen Glücklichen gehörte, musste sich anderweitig umsehen, um in den Genuss eines Strandurlaubs zu kommen. Doch selbst auf den Zelt- und Campingplätzen der DDR-Bezirke Rostock und Neubrandenburg war - ohne Beziehungen - kaum ein regulärer Stellplatz zu bekommen.

Alle vor 1983 in der DDR Geborenen werden sich bestimmt auch noch erinnern können, an die bei Sonnenschein völlig überlaufenen Sandstrände oder die endlos erscheinenden Schlangen an den spärlich vorhandenen Imbissständen, Kioskwagen oder HO-Gaststätten.

„Gönn'se nich mal 'n Stück beiseite geh'n, ich würd' nämlich auch gern ma die Ostsee sehn“! Dieser Satz in sächsischem Dialekt war quasi Sinnbild für den Anblick eines von tausenden Sonnenanbetern überbevölkerten Ostseestrandes.

Und dennoch gehören bei vielen ehemaligen Bürgern der DDR die Erinnerungen an die Ostsee zu den schönsten.



Wir haben für Sie in unserem Fotoarchiv gekramt und einige alte Bilder herausgesucht. Darunter auch historische Aufnahmen von Seebrücken und Promenaden.



Neptun-Hotel Warnemünde

Ein vor 1989 beliebter Treffpunkt für Vertreter der internationalen Politik: Das Hotel "Neptun" in Warnemünde beherbergte auch DDR-Bürger. (Foto: dpa)

Konzert im Kurpark Heringsdorf (Usedom)

Besucher lauschen einem Konzert im Kulturpark Heringsdorf an der Ostsee im Jahr 1972 (Foto: imago/Marco Bertram)

Seebrücke Ostseebad Sellin (Rügen)

Die Seebrücke in Sellin, aufgenommen 1960. (Foto: IMAGO / Gerhard Leber)

Strandcafé auf Usedom

Straßencafe auf einer Strandpromenade auf Usedom, aufgenommen 1971 (Foto: IMAGO / Gerhard Leber)

Neptunfest im DDR-Kinderferienlager

Im Kinderferienlager der IG Wismut in Binz auf Rügen wird 1969 das Neptunfest am Ostseestrand gefeiert. (Foto: IMAGO / Harald Lange)

Camping auf dem Darß

Zelt und Wohnwagen der Marke Eigenbau stehen auf einem Campingplatz in Prerow auf dem Darß an der Ostsee, aufgenommen 1957 (Foto: IMAGO / Harald Lange)

