In Berlin sind die Sommerferien zu Ende. In den Schulen gibt es so viele Kinder und Jugendliche wie schon lange nicht mehr. Beim Schulbau kommt der Senat gar nicht hinterher.

Berlin - Für Berlins Schülerinnen und Schüler sind die Sommerferien vorbei. Wenn sie in dieser Woche zurück in die Schule kommen, könnte es in dem ein oder anderen Klassenzimmer eng werden. Denn die Schülerzahl ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Allein rund 36.800 Kinder werden den Daten der Bildungsverwaltung zufolge eingeschult.

Insgesamt steigt die Zahl aller Kinder und Jugendlichen an den allgemeinbildenden Schulen auf rund 408.000. Das sind noch einmal gut 4.000 mehr als im Jahr davor, als erstmals seit einem Vierteljahrhundert die Marke von 400.000 wieder überschritten wurde.

Der schwarz-rote Senat schafft es nicht, so viele Schulen neu zu bauen, wie es die wachsende Schülerzahl erforderlich machen würde. Deshalb gibt es in Berlin weiterhin rund 25.000 Schulplätze zu wenig. Zwar sind der Bildungsverwaltung zufolge zum neuen Schuljahr gut 8.550 Schulplätze dazugekommen, weil unter anderem neun Schulen neu gebaut und andere erweitert wurden. Aber den Bedarf deckt das nicht.