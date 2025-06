In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rollt die erste Reisewelle an – noch ohne Chaos. Doch schon bald droht der große Ferienverkehr mit langen Wartezeiten auf den Autobahnen.

Halle - Auf den Autobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es zum Ferienbeginn an diesem Samstag voraussichtlich etwas voller. Bereits am Freitag sei ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten, teilte die Autobahn GmbH mit. Spürbar voller dürfte es hingegen am ersten Juli-Wochenende auf den Fernstraßen werden.

Besonders betroffen vom Reiseverkehr sind laut Autobahn GmbH die Strecken in Richtung Süden (A7, A9) sowie zu Nord- und Ostsee (A7, A24). Die erste große Reisewelle erwartet das bundeseigene Unternehmen am Wochenende vom 5. bis 7. Juli, wenn auch weitere Bundesländer wie Hessen, Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz in die Sommerferien starten. Der verkehrsreichste Tag wird voraussichtlich Samstag, der 5. Juli.

Interaktive Staurisikokarte

Die Autobahn GmbH weist auf eine interaktive Staurisikokarte hin, die besonders belastete Streckenabschnitte zeigt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zählen dazu etwa Bauabschnitte auf der A4 zwischen Erfurt, Jena und Dresden sowie auf der A9.

Autofahrern wird geraten, ausgeruht zu starten, ausreichend Pausen einzuplanen und sich vorab über Baustellen zu informieren. Auch an die Bildung einer Rettungsgasse im Stau wird erinnert. Aktuelle Informationen zur Verkehrslage sowie eine kostenlose App bietet die Autobahn GmbH online an.