Vielerorts in Thüringen besuchen Christen zu Ostern die Kirchen oder nehmen an anderen Veranstaltungen teil. Die Kirchenvertreter betonen dieses Jahr in ihren Botschaften ein Thema ganz besonders.

Der Karfreitag bereitet den Weg zu Ostern. In einigen Gemeinde Thüringens gab es dazu spezielle Andachten und Prozessionen - in Seitenroda etwa die ökumenische Kreuzweg-Prozession. (Archivbild)

Erfurt - Bei Gottesdiensten, Andachten, aber auch mit Konzerten und Osterfeuern feiern Christen in ganz Thüringen Ostern. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, griff anlässlich des Festes vor allem das Motiv Hoffnung auf. „Lasst die Hoffnung groß werden, gegen allen Augenschein“, sagte Kramer - trotz den „Mächtigen und den Herrschern dieser Welt, die einfach nach dem greifen, was sie haben wollen“. Auch der Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neymeyr, hob in seiner Osterpredigt die Bedeutung von Hoffnung für die Menschen hervor.

Ostern ist der Höhepunkt des Kirchenjahres und wichtigstes Fest für Christen. Sie feiern dabei die Auferstehung Jesu und die Überwindung des Todes.