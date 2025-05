Festakt erinnert an letzte US-Patrouille an Grenze zur DDR

Rasdorf/Geisa - Mit einem Festakt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze erinnern Politiker und Militärs aus den USA und Deutschland heute (11.30 Uhr) an die letzte Patrouille der damaligen US-Streitkräfte am Beobachtungspunkt Point Alpha vor 35 Jahren. Zu dem symbolträchtigen Ort wollen auch US-Veteranen zurückkehren, die damals an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen direkt den Truppen des Warschauer Paktes gegenüberstanden.

Angeführt werden die US-Veteranen von Colonel a.D. Clint Ancker, der die letzte Grenzpatrouille am 30. März 1990 befehligt hatte. Aufgrund der deutschen Wiedervereinigung im Oktober 1990 konnte die Einheit von dem Beobachtungspunkt abgezogen werden. Geplant sind unter anderem eine Flaggenparade und Festreden von Vertretern der USA sowie der hessischen und thüringischen Landesregierung.