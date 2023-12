Duderstadt - Die in der Schweiz festgenommene Ärztin aus Duderstadt bei Göttingen ist wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde vom Amtsgericht Duderstadt gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Die Entscheidung sei bereits am Dienstag gefallen, aber nun erst bekannt geworden.

Die Frau musste ihren Reisepass abgeben und eine Kaution hinterlegen. Außerdem ist sie verpflichtet, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Auch die Staatsanwaltschaft hatte eine Aussetzung des Haftbefehls beantragt, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte.

Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls war die Medizinerin zuvor in der Schweiz festgenommen worden. Sie ist beim Amtsgericht Duderstadt unter anderem wegen falscher ärztlicher Bescheinigungen zur Befreiung von der Maskenpflicht angeklagt. Der Prozess gegen Sie könne vermutlich Anfang des kommenden Jahres beginnen, sagte der Gerichtssprecher.