Festnahme nach wilder Verfolgungsjagd: Autos demoliert, Polizist verletzt

Ein berauschter Pick-up-Fahrer ist nach wilder Verfolgung in der Eifel festgenommen worden. Der Mann hatte in der Nacht versucht, der Polizei zu entkommen.

Eins der beiden in der Nacht während der Verfolgung in der Eifel beschädigten Polizeiautos bei der Polizei im Kreis Euskirchen.

Schleiden/dpa - Eine Verfolgungsfahrt über Stock und Stein in der Eifel ist mit zwei zerstörten Streifenwagen, einem dienstunfähigen Polizisten und der Festnahme eines berauschten Fahrers zu Ende gegangen. Zunächst versuchte die Polizei vergeblich, den nach einem Unfall geflohenen Fahrer anzuhalten, wie die Polizei am Dienstag in Euskirchen mitteilte.

Der Pick-up-Fahrer raste mit Tempo 100 durch Ortschaften und fuhr durch Wald und Feld, um die Polizei abzuschütteln. In Schleiden rammte der 59-Jährige ein Polizeiauto. Dann bremste er ab, ein zweiter Streifenwagen fuhr auf.

Gegen die Festnahme wehrte er sich so, dass ein Beamter dienstunfähig ist. Tests ergaben, dass der Mann Alkohol und Drogen genommen hatte.