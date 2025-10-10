Berlin - Wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes hat die Berliner Polizei einen Jugendlichen und einen erwachsenen Mann festgenommen. Der Jugendliche war in Marzahn an der Allee der Kosmonauten am Vormittag Polizisten aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Er führte die Polizisten in ein Hotelzimmer in der Nähe, wo drei Männer angetroffen wurden. Ein Mann hatte eine Verletzung im Gesicht. Die Polizei verhörte die Männer in dem Hotelzimmer. Einer von ihnen wurde festgenommen. Die genaueren Umstände waren zunächst noch unklar.