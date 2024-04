Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche brannte es Donnerstag an einer Oberschule in Wilhelmshaven. Die Polizei hat nun zwei junge Verdächtige gefasst.

Feuer an Schule in Wilhelmshaven: Zwei Verdächtige gefasst

Wilhelmshaven - Nach zwei Bränden an einer Oberschule in Wilhelmshaven innerhalb einer Woche hat die Polizei zwei junge Verdächtige gefasst. Die beiden 14-Jährigen seien dringend tatverdächtig, teilte die Polizei mit. Sie wurden am Donnerstagnachmittag bei Durchsuchungen festgenommen und später ihren Eltern übergeben. In den Wohnungen der Verdächtigen wurden demnach belastende Spuren und Beweismittel sichergestellt.

Wegen der Brände fiel der gesamte Unterricht am Nordsee-Campus am Montag und Donnerstag aus. Verletzt gab es jeweils nicht. Ob es sich bei den beiden Verdächtigen um Schüler des Nordsee-Campus handelt, teilte die Staatsanwaltschaft bisher nicht mit. Auch die genaue Schadenssumme ist nach Angaben der Polizei noch nicht absehbar.