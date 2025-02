An zwei Kirchen in Wurzen bei Sachsen brennt es. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Schon zuvor war es hier wiederholt zu Schmierereien an den Gotteshäusern gekommen.

Feuer an zwei Kirchen - Ermittlungen wegen Brandstiftung

An zwei Kirchen in Wurzen haben mutmaßlich unbekannte Feuer gelegt. (Symbolbild)

Wurzen - An zwei Kirchen in Wurzen (Landkreis Leipzig) haben Unbekannte Feuer gelegt. Polizeibeamte konnten die Brände löschen, bevor großer Schaden entstand, hieß es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig. Zeugen hatten die Beamten kurz nach Mitternacht wegen eines brennenden Kellerfensters alarmiert. Die eintreffenden Polizisten konnten das Feuer den Angaben zufolge schnell löschen.

Eine weitere Streife bemerkte kurz darauf einen Brand an der Eingangstür einer weiteren Kirche. Diesen Brand konnten die Beamten mithilfe eines Feuerlöschers löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt.

In jüngerer Vergangenheit kam es der Polizei zufolge wiederholt zu Schmierereien an Kirchen in Wurzen. Ob es einen Zusammenhang dieser Taten gebe, konnte die Polizei derzeit nicht sagen.