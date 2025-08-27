Frankfurt (Oder) - Auf dem Gelände des Hauptfriedhofs in Frankfurt (Oder) ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. „Es handelt sich dabei um das Dach des an die Trauerhalle angrenzenden Sozialtrakts“, sagte der zuständige Beigeordnete der Stadt, Jens-Marcel Ullrich. Die Trauerhalle, die unter Denkmalschutz steht, sei nicht betroffen. An dem betroffenen Dach haben Ullrich zufolge am Vortag noch Bauarbeiten stattgefunden.

„Da sind Materialien wie Schilf, Pappe und Lehm verbaut“, sagte der Beigeordnete. In den Hohlräumen haben sich demnach eine Menge Glutnester gebildet. Die Löscharbeiten, die aktuell noch andauern, gestalten sich sowohl kompliziert als auch gefährlich. „Der Einsatz kann nur mit Atemschutzmasken stattfinden, davon haben wir gerade 70 vor Ort für rund 100 Kräfte.“

Die Büros, die sich in dem Trakt befinden, werden ins technische Rathaus verlegt. Verletzt wurde den Polizeiangaben zufolge niemand. Die Brandursache werde noch ermittelt. Auch das Ausmaß des Schadens war noch unklar. Der Hauptfriedhof bleibe wegen der starken Rauchentwicklung zunächst für Besucherinnen und Besucher geschlossen. „Das Gute im Schlechten ist, dass wir heute keine Beerdigung geplant hatten“, sagte Ullrich.