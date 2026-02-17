In Magdeburg brennen am Abend Autos auf einem Güterzug. Der Verkehr läuft auf der Strecke nur eingeschränkt. Das hat Auswirkungen bis nach Sachsen.

Mehrere Autos, die auf einem Güterzug geladen waren, fingen in Magdeburg Feuer. (Symbolbild)

Magdeburg/Dresden - Nach einem Brand auf einem Güterzug ist die Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Magdeburg gesperrt. Fernverkehrsreisende, die etwa in Dresden losfahren möchten, müssen mit Umleitungen und Teilausfällen rechnen, wie die Bahn mitteilte. Am Abend hatten laut Polizeiangaben auf dem Güterzug in Magdeburg mehrere geladene Autos gebrannt.

In der Nacht konnte ein Gleis für den Verkehr freigeben werden, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen meldete. Es gebe aber weiterhin Verspätungen und Ausfälle. Noch sei unklar, wie lange diese anhalten werden.

Mehrere Strecken von und nach Dresden betroffen

Konkret betroffen sind nach Angaben der Bahn die Verbindungen Dresden–Stuttgart sowie Dresden–Norddeich. Bei der ersten Verbindung entfällt das Teilstück zwischen Dresden und Dortmund, bei der zweiten halten die Züge nicht in Braunschweig und Helmstedt und stattdessen in Stendal.