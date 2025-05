Klein Rosenburg - Nach einem Feuer auf einer Straußenfarm in Klein Rosenburg im Salzlandkreis schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Ein Anwohner meldete das Feuer am frühen Samstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Eine Hütte brannte vollständig ab, eine andere konnte gelöscht werden. 33 Kameraden verschiedener Freiwilliger Feuerwehren rückten an. Laut dem 50 Jahre alten Eigentümer liege der Sachschaden bei rund 50.000 Euro, so die Polizei weiter. Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort nach Abschluss der Löscharbeiten, er soll kriminaltechnisch untersucht werden. Im Umfeld wurden mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.