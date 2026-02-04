Dresden - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Dresden ist ein Mann verletzt worden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Badezimmer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein 55-Jähriger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten die Flammen löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.