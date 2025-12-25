In einem Dorfgemeinschaftshaus gerät am ersten Weihnachtstag eine Wohnung in Brand. Eine Frau wird leicht verletzt.

Osterwald - Eine 50-Jährige ist bei einem Wohnungsbrand am Morgen in Osterwald (Landkreis Grafschaft Bentheim) leicht verletzt worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf knapp 150.000 Euro. Die Wohnung in einem Dorfgemeinschaftsgebäude ist nun unbewohnbar, der Brand zerstörte unter anderem das Wohnzimmer und die Terrasse. Die Frau begab sich eigenständig ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 10.30 Uhr am ersten Weihnachtstag aus. Die Löscharbeiten dauerten knapp 45 Minuten. Warum es in der Wohnung brannte, war zunächst unklar, die Polizei ermittelt. Die Bewohnerin kommt den Angaben zufolge nun bei Angehörigen unter.