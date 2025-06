Berlin - Die Ursache für das Feuer im Heizkraftwerk in Wittenau am Dienstagabend war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt. Auf einem Transportband war Biomasse in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. In der Spitze seien 86 Einsatzkräfte am Brandort gewesen.

Aufgrund von Glutnestern dauerten die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden an. Verletzte gibt es nicht, wie der Sprecher sagte. Die Bevölkerung sei nicht in Gefahr gewesen.