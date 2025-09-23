Ein Mann kämpft nach einem Küchenbrand in Marzahn ums Überleben. Mehr als 25 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen und den Mann zu retten.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand aus. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Marzahn ist am Abend ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Hochhauses hätten Einrichtungsgegenstände in der Küche Feuer gefangen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Einsatzkräfte retteten den Mann aus der Wohnung. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Einsatz.