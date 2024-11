Feuer in Dachgeschosswohnung in Hannover

Hannover - In einer Dachgeschosswohnung in Hannover ist ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses, darunter zwei Familien mit Kindern, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Ein Bewohner hatte den Brand am Freitagabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindern.

Aufgrund der winterlichen Temperaturen wurden die Bewohner in einem Feuerwehrbus betreut. Das Gebäude, in dem sich laut Feuerwehr im Erdgeschoss auch ein Restaurant befindet, ist derzeit unbewohnbar. Die Familien kamen bei Bekannten und in einer Notunterkunft der Stadt unter. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.