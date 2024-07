Ein Mann ist bei einem Brand in einem Hochhaus in Suhl gestorben.

Suhl - Ein Mann ist bei einem Brand in einem Hochhaus in Suhl gestorben. Das Feuer brach laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen in der elften Etage des Gebäudes aus. 15 Menschen wurden durch Rauchvergiftungen leicht verletzt. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr evakuierte am frühen Morgen einen Teil des Gebäudes und sperrte Teile der angrenzenden Straße. Die betroffene Wohnung sei völlig ausgebrannt, hieß es weiter. Weitere Ermittlungen zur Brand- sowie genauen Todesursache des Mannes laufen. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf eine sechsstellige Summe.