Zwei Mitarbeiter entdecken in der Nacht Flammen in ihrem Agrarbetrieb im Landkreis Gotha. Erste Löschversuche scheitern. Der Einsatz der Feuerwehr dauert viele Stunden.

Laut Polizei könnte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handeln. (Symbolbild)

Hörsel - Ein Feuer in einem Getreidesilo in der Gemeinde Hörsel (Landkreis Gotha) hat viele Stunden lang die Feuerwehr beschäftigt. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 650.000 Euro geschätzt.

Den Angaben zufolge hatten zwei Mitarbeiter des Betriebs im Alter von 23 und 27 Jahren den Brand entdeckt und zunächst versucht, das Feuer eigenhändig zu löschen. Dabei erlitten beide demnach eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Feuer bricht in der Nacht aus

Das Feuer sei in der Nacht auf Freitag in einer Trocknungsanlage für Getreide ausgebrochen. Die Flammen seien auf eine Silo-Anlage und auf das darin gelagerte Getreide übergegriffen. Am Freitagabend meldete die Landeseinsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage, dass der Brand in dem Landwirtschaftsbetrieb im Ortsteil Teutleben gelöscht sei.

Laut früheren Angaben vermutete die Polizei hinter dem Brand einen technischen Defekt. Die Anwohner Teutlebens waren aufgrund der Rauchentwicklung aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es weiter.