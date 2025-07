Der Waldbrand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg weitet sich aus. Nun kommt Hilfe aus der Luft.

Feuer in Gohrischheide: Hubschrauber erkundet Brandfläche

Bei dem Waldbrand in der Gohrischheide erkundet ein Hubschrauber die Brandfläche.

Zeithain/Wülknitz/Gröditz/Bad Liebenwerda - Zum Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg verschaffen sich die Einsatzkräfte nun einen Überblick aus der Luft. Es sei aktuell ein Erkundungshubschrauber der Landespolizei im Einsatz, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Meißen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen.

Der Hubschrauber soll Hinweise auf das Ausmaß des Brandes geben. Zudem ist die Maschine in der Lage mit Hilfe spezieller Kameras Glutnester zu erkennen, sagte eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei, die für die sächsische Polizeihubschrauberstaffel zuständig ist.

Der Waldbrand ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Zahl der Einsatzkräfte aus beiden Ländern wurde in der Nacht auf 480 aufgestockt. Laut dem morgendlichen Lagebericht der Einsatzkräfte vor Ort sind aktuell mehr als 200 Hektar Waldfläche betroffen, so das Landratsamt.