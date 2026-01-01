In der Silvesternacht brennt mitten in der Erfurter Altstadt ein historisches Gebäude am Domplatz. Das Feuer greift auch auf zwei benachbarte Gebäudeteile über.

Das Feuer griff später auch auf weitere Dachstühle des historischen Gebäudekomplexes über.

Erfurt - Ein Dachstuhl in einem historischen Gebäudekomplex am Erfurter Domplatz ist in der Silvesternacht in Brand geraten. Das Haus sei vorsorglich evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Bewohner seien vorübergehend in Ausweichquartieren untergebracht worden. Verletzte habe es nicht gegeben.

Noch am Mittag war die Feuerwehr damit beschäftigt, Glutnester zu löschen, wie Michael Schwabe, Abteilungsleiter für Gefahrenvorbeugung im Erfurter Brandschutzamt, sagte. Die Flammen hatten auch auf die Dachstühle weiterer Häuser in dem Komplex übergegriffen. Schwabe sprach von einem „personal- und materialintensiven Einsatz“.

Aufgrund der Geruchsbelästigung durch die Rauchentwicklung wurde eine Warnung der Bevölkerung über das Warnsystem MoWaS ausgelöst, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Auswirkungen auch auf Straßenbahnverkehr

Der historische Gebäudekomplex im Herzen der Altstadt wurde laut Verwaltung schwer beschädigt. Infolge des Löscheinsatzes ist auch der Straßenbahnverkehr eingeschränkt: Schienen verlaufen vor dem Brandort.

Neben der Feuerwehr war der Verwaltung zufolge auch der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz zur Betreuung der Menschen aus den betroffenen Wohnungen im Einsatz. Insgesamt seien etwa 100 Feuerwehrleute und andere Helfer vor Ort gewesen.

Feuerwerksrakete denkbarer Auslöser

Laut der Feuerwehr hat vermutlich eine Silvesterrakete das Feuer ausgelöst: „Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, der Brand hat am Dachkasten angefangen und zu der Uhrzeit würde es auch passen“, sagte Schwabe. In einem Großteil der Erfurter Altstadt darf laut bundesweiter Verordnung zum Sprengstoffgesetz eigentlich keine Pyrotechnik gezündet werden.

Die Polizei machte dagegen zur Brandursache und auch zur Höhe des Sachschadens noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittle nun. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Wenige besondere Vorkommnisse in Thüringen

Ansonsten blieb die Silvesternacht in Thüringen zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Die Einsatzkräfte wurden vor allem zu kleineren Bränden, etwa von Mülltonnen und Balkonen, gerufen. Zudem gingen Meldungen wegen Ruhestörungen und Verstöße beim Gebrauch von Pyrotechnik ein, sagte ein Sprecher.