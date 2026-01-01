In der Silvesternacht brennt mitten in der Erfurter Altstadt ein historisches Gebäude am Domplatz. Das Feuer greift auch auf zwei benachbarte Gebäude über.

Erfurt - Ein Brand im Dachstuhl eines historischen Gebäudes am Domplatz in Erfurt hat auf zwei angrenzende Häuser übergegriffen. Auch bei diesen Gebäuden stünden die Dachstühle in Flammen, sagte ein Polizeisprecher. Laut der Feuerwehr habe vermutlich eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst. Die Polizei konnte hingegen noch keine Informationen zur Brandursache geben.

In dem Gebäude hatte sich laut Polizei niemand befunden. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen im Einsatz.

Wenige besondere Vorkommnisse in Thüringen

Ansonsten blieb die Silvesternacht in Thüringen zunächst ohne besondere Vorkommnisse. Die Einsatzkräfte wurden vor allem zu kleineren Bränden, etwa von Mülltonnen und Balkonen, gerufen. Zudem gingen Meldungen wegen Ruhestörungen und Verstöße beim Gebrauch von Pyrotechnik ein, sagte ein Sprecher.