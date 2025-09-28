Ein Mensch springt aus dem ersten Stock des Gebäudes in Gropiusstadt. Insgesamt wurden 18 Bewohner evakuiert.

Berlin - Bei einem Brand in einem 17-geschossigen Hochhaus im Berliner Stadtteil Gropiusstadt sind drei Menschen verletzt worden. Die Flammen brachen im ersten Stock des Hauses aus und griffen auf die darüberliegende Etage über, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Eine Person sei aus der Brandwohnung ins Freie gesprungen. Eine lebensbedrohlich verletzte Person wurde mit einem Intensivtransporthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt hatten 18 Personen ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie konnten aber nach dem Einsatz laut Feuerwehr bereits in die unbetroffenen Wohnungen zurückkehren.

Nach umfangreichen Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen sei die Einsatzstelle schließlich an die Polizei übergeben worden, so die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen.