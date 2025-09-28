Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Neukölln sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Flammen brachen im ersten Stock des Hauses aus und griffen auf die darüberliegende Etage über, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einsatzkräfte seien dabei, die Flammen zu löschen. Wie viele Menschen von dem Brand betroffen sind, war zunächst unklar.