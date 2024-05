Ein 40-Jähriger kommt beim Brand in einem Hochhaus in Leipzig ums Leben. Mehr als ein Dutzend Bewohner werden zudem verletzt, darunter ein Baby. Die Polizei ermittelt.

Leipzig - Nach dem Feuer in einem Hochhaus in Leipzig mit einem Toten ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Es seien entsprechende Ermittlungen aufgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Zudem konnte die Identität des Toten geklärt werden. Es handelt sich um einen 40 Jahre alten Mann, der sich in der Brandwohnung aufgehalten hatte. Er sei jedoch nicht der Mieter gewesen. Zur Ursache des Feuers am Donnerstagnachmittag soll ein Brandursachenermittler seine Arbeit aufnehmen.

Das Feuer war in einer Wohnung im sechsten Stock des Hochhauses mit 14 Etagen ausgebrochen. Zahlreiche Menschen waren verletzt worden. Am Freitag sprach die Polizei von rund einem Dutzend Menschen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Darunter sei auch ein Neugeborenes gewesen. Am Donnerstag hatte die Feuerwehr von mehr als 50 Verletzten gesprochen.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar, ebenso die Wohnung darunter. Dort gebe es einen Wasserschaden, teilte die Polizei weiter mit. Ob dieser durch Löschwasser entstanden war, konnte die Sprecherin nicht sagen. Alle anderen Bewohner hätten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.