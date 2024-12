Bei Dachdeckarbeiten an einem Kita-Gebäude in der Gemeinde Weyhe bricht ein Feuer aus. Die Polizei spricht von einem hohen Sachschaden.

Feuer in Kita-Rohbau in Weyhe – fünfstelliger Schaden

Bei Dachdeckarbeiten gerät ein Kita-Rohbau in Weyhe in Brand. (Symbolbild)

Weyhe - Bei einem Feuer in einem Rohbau einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Weyhe im Landkreis Diepholz ist ein Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand, wie ein Polizeisprecher sagte.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer bei Dachdeckarbeiten aus. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht, die Ermittlungen dauern an.