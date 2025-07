Nördlich von Magdeburg bricht am Sonntagabend ein Feuer in einer Lagerhalle aus. Die Halle brennt komplett ab. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Feuer in Lagerhalle richtet Schaden von 200.000 Euro an

Burgstall - Eine Lagerhalle ist in Burgstall (Landkreis Börde) bei einem Feuer abgebrannt. Nach Angaben des Geschädigten sei von einem Schaden in Höhe von 200.000 Euro auszugehen, teilte die Polizei mit. Demnach lagerten in der Halle etwa 1.700 Heuballen und 500 Strohballen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Den Angaben zufolge ließ die Feuerwehr die Halle nach Ausbruch des Feuers am Sonntagabend kontrolliert abbrennen, da sich die Flammen schon zu weit ausgebreitet hatten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin. Auch eine Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.