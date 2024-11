Lingen - Ein Feuer in einer Lagerhalle im emsländischen Lingen hat einen Schaden von geschätzt 200.000 Euro verursacht. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei die Lager- und Maschinenhalle am Mittwochabend in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Eine Autofahrerin hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als diese eintrafen, stand ein Teil der Halle in Flammen, auch zwei Personenwagen und zwei Transporter in der Halle brannten und wurden völlig zerstört. Massive Hitze und Rauch erschwerten den Großeinsatz, nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.