Gleich zweimal rückt die Feuerwehr zu einem Brand in dem Gebäude aus. Bei dem zweiten Mal steht das ehemalige Studentenwohnheim komplett in Brand.

Feuer in leerstehendem Studentenwohnheim - hoher Schaden

Feuerwehreinsatz in Osnabrück

Osnabrück - Ein leerstehendes Studentenwohnheim hat in Osnabrück-Dodesheide gebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand am Montagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich demnach auf mindestens 250.000 Euro.

Bereits am Montagmorgen hatte in dem Gebäude eine Pinnwand gebrannt. Diese hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. Doch nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr erneut zu der Adresse gerufen. Dieses Mal stand das unbewohnte Studentenwohnheim beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Brand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden nicht aus. Nun ermittelt sie wegen einer möglichen Brandstiftung.