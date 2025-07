Feuer in Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg

Berlin - In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg steht der Dachstuhl in Flammen. Mehrere Bewohner haben sich nach Angaben der Feuerwehr über ein Baugerüst, das sich an dem Haus befindet, ins Freie gerettet. Andere wurden von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Das Gebäude in der Kärntener Straße wurde geräumt.

Über das Wohngebiet zog eine große, dunkle Rauchwolke. Das Feuer hat sich nach Angaben des Sprechers auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern ausgebreitet. Die Feuerwehrleute versuchten mit mehreren Rohren die Flammen zu löschen. Dies geschah teils über Drehleitern, teils gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutz ins Gebäude. Zunächst war unklar, was das Feuer auslöste.

Hitze wird zur Belastung für Feuerwehrleute

Der Einsatz gestaltete sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig. Die Feuerwehr ging davon aus, dass er noch mehrere Stunden andauern wird. Angrenzende Straßen waren gesperrt. Darunter auch ein Abschnitt der vielbefahrenen Hauptstraße.

Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit rund 130 Kräften vor Ort, um das Feuer in dem fünfgeschossigen Haus zu löschen. Dabei sei die Hitze eine große Herausforderung, so der Sprecher. Angesichts der notwendigen Schutzkleidung sei die physische Belastung für die Helfer groß. Die Feuerwehrleute müssten jeweils nach kurzer Zeit von Kollegen ausgewechselt werden.