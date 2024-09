In einem Zimmer in einer Unterkunft für Obdachlose im Landkreis Osnabrück kommt es zu einem Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Beamten ermitteln eine Tatverdächtige.

Feuer in Obdachlosenunterkunft bei Melle - Frau in U-Haft

Melle - Nach einem Zimmerbrand in einer Obdachlosenunterkunft bei Melle (Landkreis Osnabrück) sitzt eine 32 Jahre alte Frau wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Zuvor war die Tatverdächtige einem Haftrichter am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge soll die Frau für den Brand in der Unterkunft am Donnerstag verantwortlich sein. Eine Person wurde bei dem Feuer durch Rauchgas leicht verletzt. Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen.

Die Polizei ging Hinweisen nach, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Sie nahm kurz darauf die 32-Jährige in der Nähe fest. Nach der Festnahme kam die Frau aus Melle auf eine Polizeidienststelle. Warum sie mutmaßlich den Brand legte, war zunächst nicht bekannt.