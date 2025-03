Ein Feuer bricht in einer Wohnung im Landkreis Harz aus, in der Senioren betreut werden. Ein 83-Jähriger stirbt später im Krankenhaus.

Groß Quenstedt - Ein 83-Jähriger ist bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Groß Quenstedt (Landkreis Harz) ums Leben gekommen. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie das Polizeirevier Harz mitteilte. Seine 74 Jahre alte Ehefrau und eine 47 Jahre alte Pflegerin erlitten bei dem Brand am Montagabend eine Rauchgasvergiftung und wurden ambulant behandelt, wie es hieß.

Das Feuer war demnach in einer Wohnung ausgebrochen, in der Senioren betreut leben. Sie ist laut Polizei nun unbewohnbar, der Rest der Einrichtung kann aber weiterhin genutzt werden. Die Beamten schätzen den Schaden auf 15.000 Euro.