Feuer in Reihenhäusern in Wiefelstede-Metjendorf

In Wiefelstede-Metjendorf brannten in der Nacht zwei Reihenhäuser. (Symbolbild)

Wiefelstede - Im Ammerland haben in der Nacht zwei Reihenhäuser gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei Bad Zwischenahn mitteilte, wurde durch das Feuer in Wiefelstede-Metjendorf niemand verletzt. Beide Häuser wurden durch Brandschäden und eindringendes Löschwasser so stark beschädigt, dass sie vorübergehend unbewohnbar sind.

Aus bisher unbekannter Ursache war ein Regal im Garten in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich über die Hauswand bis zum Dach aus. Nachbarn versuchten, das Feuer mit Feuerlöschern und Gartenschläuchen einzudämmen und alarmierten die Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften anrückte. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache, die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.