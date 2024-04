Hohnstein - In der Sächsischen Schweiz hat am Dienstag etwa ein Hektar Wald in der Nähe von Hohnstein gebrannt. Gut fünf Stunden nach Bekanntwerden waren die Flammen in der felsigen Nationalparkregion unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am frühen Abend sagte. „Mittlerweile ist das Feuer gelöscht.“ Die Ursache sei noch unklar. Die Polizei vermutet, dass das Feuer nicht auf natürliche Weise entstand und geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.