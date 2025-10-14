Dichter Rauch dringt aus dem zweiten Stock eines Seniorenheims. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle. Zwei Personen kommen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Bremen - Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Bremen sind zwei Personen verletzt worden. Der Brand war gegen Mittag ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dichter Rauch sei aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes gedrungen.

Die Einsatzkräfte hätten den Brand relativ schnell unter Kontrolle gebracht. Ein Bewohner wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, ebenso wie eine Mitarbeiterin, die ebenfalls über Atembeschwerden klagte. Angaben zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst nicht.