Feuer in Tiefgarage in Berlin-Friedrichshain

Berlin - In der Tiefgarage eines siebengeschossigen Mehrfamilienhauses in Friedrichshain hat es in der Nacht gebrannt. Aufgrund der vielen Notrufe erhöhte die Leitstelle die Zahl der Einsatzkräfte, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort sei es schnell gelungen, den Brand zu lokalisieren: Zwei Motorroller in der Tiefgarage des Hauses standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Brandes verhindern und schnell löschen. Umstehende Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Ein Bewohner des Hauses hatte versucht, selbst zu löschen und wurde dabei leicht verletzt. Vor Ort wurde er medizinisch betreut. 56 Feuerwehrleute waren vor Ort. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.