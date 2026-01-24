100 Grillteams kämpfen in Kostümen um den Titel. Selbst wer keinen Platz für den Wettbewerb ergattert hat, kann beim Fest mitgrillen.

Leipzig - Minusgrade treffen auf einen feurigen Wettstreit: 100 Teams treten beim Wintergrillen gegeneinander an - und das im Kostüm. Ab 13.30 Uhr startet das Programm auf dem Leipziger Markt. Trotz eisiger Kälte erwartet der Veranstalter eine gute Stimmung: „Wintergriller sind wirklich hart im Nehmen“, sagte Ines Zekert von der Krostitzer Brauerei. Ein Team werde sogar zum 16. Mal teilnehmen.

Nur die Grillkunst muss überzeugen

Innerhalb von drei Runden müssen die Teilnehmer zeigen, was sie können. Gestartet wird mit Bratwurst, gefolgt von Runde Zwei: dem Steak. Von der Holzkohle über den Grill bis hin zum Grillgut werde hier alles gestellt, erklärte der Veranstalter. Zuletzt soll ein selbst kreiertes vegetarisches Gericht die Jury überzeugen. Hier dürfen die Zweierteams ihre eigenen Zutaten mitbringen.

Insgesamt 24 Jurymitglieder bewerten das Essen in sechs Teams. Zu Gewinnen gibt es den Titel „Bestes Grillteam“, „Bestes alternatives Grillgut“ und „Beste Performance“. Die höchste Auszeichnung ist der „Goldene Grill“.

Teams stehen bereits fest

Am 12. Dezember um 12:12 Uhr wurden die Plätze für den Wettbewerb vergeben. Innerhalb von wenigen Minuten konnten die schnellsten 100 Teams einen Platz ergattern. Wer keinen bekommen hat, kann das Fest trotzdem besuchen: Der Eintritt ist frei. In der Stadt vergeben zudem Lastenräder Grillgut an einige Passanten. Das kann dann direkt an der Selbstgrillstation verarbeitet werden.