Ein Blumengeschäft geht in Flammen auf. Das Feuer breitet sich aus, am Ende ist auch ein Imbiss zerstört. Der Brand wurde womöglich gelegt.

Feuer zerstört Blumengeschäft und Imbiss in Pirna

In Pirna haben ein Dönerimbiss und ein Blumenladen gebrannt. (Symbolbild)

Pirna - Aus bisher unbekannten Gründen haben zwei Geschäfte im Pirnaer Stadtteil Sonnenstein gebrannt. Das Feuer brach in einem Blumenladen aus, breitete sich laut Mitteilung der Polizei in dem Gebäude aus und erfasste auch den benachbarten Döner-Imbiss. Beide Einrichtungen wurden zerstört, Menschen aber nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Dresden ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der Brandstiftung.