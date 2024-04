Leinefelde-Worbis - Ein Einfamilienhaus hat am Samstagabend in Leinefelde gebrannt. Die Flammen zerstörten das Gebäude und machten es unbewohnbar, wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Sonntag mitteilte. Was das Feuer auslöste, war zunächst völlig unklar. Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Haus retten, es wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 300.000 Euro.