Am Abend rückt die Feuerwehr im Landkreis Mittelsachsen zu einem Einsatz aus. Das Haus ist laut Polizei unbewohnbar - die Löscharbeiten dauern noch immer an.

Lunzenau - Ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Klein Schlaisdorf in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) hat am Mittwochabend Feuer gefangen. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten weiterhin an.

Das Feuer sei in einem Anbau des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei weiter mit. Die Flammen hätten schließlich auf den Rest des Gebäudes übergegriffen. Das Haus sei nun nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden bislang nicht klar zu beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.