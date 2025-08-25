Im Hamburger Hafen bricht unweit eines Kanals ein Feuer aus. Die Bekämpfung des Brandes zieht sich seit Stunden. Die Feuerwehr nennt eine neue Verletztenzahl.

Hamburg - Durch den Brand einer Lagerhalle im Hamburger Hafen sind drei Menschen verletzt worden. Dies sagte Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann der Deutschen Presse-Agentur. Zur Schwere der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. 25 Menschen seien von Polizei und Feuerwehr unverletzt aus dem Gefahrenbereich gerettet worden.

Hartmann zufolge kam es am Nachmittag zu dem Brand in dem Gebäude, in dem mehrere Druckgasflaschen lagerten. Infolge des Brandes seien diese explodiert. Durch brennende Teile, die aufgrund der Explosionen umhergeflogen seien, sei es zu Bränden in der Umgebung gekommen. Hartmann sprach von „Trümmerflügen“, die auch teilweise Einsatzfahrzeuge getroffen hätten, und schwierigen Löscharbeiten.

Trümmerteile seien auch auf die nahe Autobahn geflogen. Hartmann zufolge wurde dadurch dort eine Person verletzt, die vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden sei.

„Wir werden hier noch mehrere Stunden im Einsatz sein“, sagte Hartmann. „Also der Einsatz wird sich noch bis in die späten Abendstunden oder die frühen Morgenstunden ziehen.“ Zur Unterstützung seien auch die Flughafenfeuerwehr sowie Wasserwerfer der Polizei hinzugezogen worden.