Ein mutmaßlicher Gasalarm hat in München einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Vor Ort stellten die Rettungskräfte jedoch fest, dass eine übelriechende Frucht der Auslöser war.

Stinkfrucht löst Gasalarm in Einkaufszentrum aus

Durians werden auch als Stink- oder Kotzfrüchte bezeichnet. In München führten sie zu einem Feuerwehreinsatz.

München/DUR/dpa - Beim einem Einsatz in München hat die Feuerwehr kein Gasleck, sondern nur eine stark riechende Frucht entdeckt. Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag wegen Gasgeruchs in einen Münchner Büro- und Einkaufskomplex gerufen.

Gasalarm in München: Feuerwehr findet Stinkfrucht Durian

Ihre Gas-Messgeräte schlugen dort zwar nicht an. Allerdings stellte sich heraus, dass ein Geschäft dort die sogenannte Stinkfrucht (Durian) im Angebot hatte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass deren Geruch hinter der Gasmeldung steckte.

Bereits Ende 2018 sorgten Durian-Früchte auf einem Flug der indonesischen Airline Sriwijaya Air für Probleme. Die an Bord befindlichen Früchte entwickelten einen derartigen Gestank, dass die Fluggäste die Maschine verlassen mussten.

Durian-Stinkfrucht in Südostasien beliebt

Durian sind in Südostasien beliebt, ihr süßlich-fauler Geruch ist aber sehr gewöhnungsbedürftig und erinnert an Sportsocken und verrottetes Fleisch.

In manchen Hotels, bei vielen Fluglinien und auch in manchen öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Mitbringen der Früchte verboten.