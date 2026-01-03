In einer verrauchten Wohnung im Landkreis Wolfenbüttel finden Feuerwehrleute eine leblose Frau. Wiederbelebungsversuche haben keinen Erfolg.

Bei einem Einsatz im Landkreis Wolfenbüttel kann die Feuerwehr eine Frau nur noch tot aus einer Wohnung bergen. (Symbolbild)

Schöppenstedt - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in einer Wohnung in Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel eine leblose Frau entdeckt. Die Feuerwehr sei ausgerückt, weil ein Feuer in der Wohnung gemeldet worden sei, sagte ein Sprecher. In der verrauchten Küche fanden Einsatzkräfte die Frau. Sie sei zur Reanimation nach draußen gebracht worden, habe aber nicht mehr wiederbelebt werden können. Zuvor berichtete die „Wolfenbütteler Zeitung“.

Angebranntes Essen habe für die verqualmte Wohnung gesorgt, hieß es. Die weiteren Ermittlungen führe nun die Polizei.