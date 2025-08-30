Einsatzkräfte löschen ein Feuer in einer Wohnung. Dann machen sie eine schreckliche Entdeckung.

Berlin - Bei Löscharbeiten in einer brennenden Wohnung in Berlin-Niederschönhausen hat die Feuerwehr einen Toten gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um den 47-jährigen Bewohner der Wohnung, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen in das viergeschossige Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße gerufen, nachdem Bewohner einen Brandmelder gehört hatten. Die Feuerwehrleute retteten einen Menschen über eine Drehleiter und drei weitere Personen über das Treppenhaus.

Weitere rund zwei Dutzend Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Zwei Personen wurden verletzt in eine Klinik gebracht, die übrigen 27 blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und zur Todesursache des 47-Jährigen.