In den frühen Morgenstunden gab es in einem Hochsicherheitslabor einen Feueralarm. Mit Spezialausrüstung und Großaufgebot war die Feuerwehr vor Ort - und gibt jetzt Entwarnung.

Berlin - Nach einem Feueralarm in einem Hochsicherheitslabor am Robert Koch-Institut (RKI) hat die Berliner Feuerwehr Entwarnung gegeben. Bei einer Erkundung hätten Einsatzkräfte keinen Brand gefunden, teilte ein Sprecher am Donnerstagmorgen mit. Auslöser für die Warn- und Löschanlage sei vermutlich ein Kurzschluss gewesen.

Die Feuerwehr war in den frühen Morgenstunden zum RKI-Standort in der Seestraße gerufen worden. Ein Brand sei von außen zunächst nicht wahrzunehmen, hieß es zunächst. Aufgrund des Alarms in einem Hochsicherheitslabor seien die Einsatzkräfte mit besonderer Vorsicht vorgegangen. In Chemieschutzanzügen durchkämmten Sondereinheiten den Gebäudebereich nach einem möglichen Feuer. 80 Brandbekämpfer waren demnach im Einsatz.

Das Gebäude, in dem sich aufgrund der Uhrzeit nicht viele Menschen befunden hätten, sei geräumt worden. Die Seestraße war stadteinwärts gesperrt. Dort bildete sich nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ein langer Stau. Auch Buslinien waren zeitweise eingestellt.