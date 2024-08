Berlin - Auf dem Dach der Schweizer Botschaft im Regierungsviertel ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Auf einer dortigen Baustelle waren Baustoffe in einer rund zwei Zentimeter breiten Dehnungsfuge in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Schwelbrand konnte am Abend gelöscht werden.

Gefahr habe für die Botschaftsangehörigen nicht bestanden. Allerdings dauerte der Einsatz rund drei Stunden, weil der Brandherd schwer zu erreichen war, wie es hieß. Nach Angaben des schweizerischen Außenministeriums gab es keine größeren Schäden am Gebäude.