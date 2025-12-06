Der Nikolaus kommt aus luftiger Höhe: Höhenretter haben zum Nikolaustag in Sachsen kranke Kinder zum Staunen gebracht. Bei einem besonderen Einsatz wurden ihnen kleine Geschenke gebracht.

Ein Kamerad der Höhenrettung der Chemnitzer Feuerwehr seilt sich im Weihnachtsengel-Kostüm an der Fassade des Klinikums Chemnitz ab.

Bautzen/Chemnitz/Zwickau - Höhenretter der Feuerwehr haben Kinder in mehreren sächsischen Krankenhäusern zum Nikolaustag überrascht. So seilte sich in Bautzen ein als Nikolaus verkleideter Kamerad von der Drehleiter zum Balkon der Kinderstation ab, wie Stadtsprecherin Josephine Brinkel informierte. Begleitet wurde er von einer Kollegin im Engelskostüm.

Die Aktion sei von den kleinen Patienten aufmerksam verfolgt worden. Von den kostümierten Feuerwehrleuten hätten sie ein Geschenk mit Kuscheltier und Süßigkeiten erhalten. „Die Kinder waren sehr glücklich“, sagte Brinkel.

„Lichtblick von unschätzbarem Wert“

Seit einigen Jahren machen die Spezialisten der Feuerwehr mit ihrem Einsatz zum Nikolaustag kranken Kindern eine Freude und bringen Abwechslung in den Klinikalltag. Zum ersten Mal dabei war auch die Höhen- und Tiefenrettung der Zwickauer Berufsfeuerwehr. Sie rückten mit Drehleiter und Kletterausrüstung am Kinderzentrum des Heinrich-Braun-Klinikums an und überbrachten kleine Geschenke an etwa 50 Kinder und Jugendliche, wie das Krankenhaus mitteilte.

„Für unsere Patienten ist jeder Lichtblick von unschätzbarem Wert“, erklärte die Leitende Chefärztin des Kinderzentrums, Conny Huster. „Zu sehen, wie sie heute gelacht, gestaunt und sich einfach nur gefreut haben, berührt uns sehr.“

Auch in Chemnitz ließen es sich die Höhenretter der Feuerwehr nicht nehmen, kranken Kindern eine Freude zu machen. Dazu schlüpften sie in verschiedenste Kostüme - von Nikolaus und Engel bis hin zu Spiderman und Batman. Sie seilten sich am städtischen Klinikum aus luftiger Höhe ab und überbrachten den Kindern dann Geschenke.